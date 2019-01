URI Box Office Collection Day 1: विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को धमाकेदार ओपनिंग, पहले दिन कमाए इतने करोड़

खास बातें फिल्म 'उरी' की धमाकेदार शुुरुआत बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दिन मचाया तहलका लोगों को खूब पसंद आ रहा है विक्की कौशल का अभिनय

URI Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर बॉक्स ऑफिस से अच्छी खबर आ रही है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे और बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने पहले दिन (URI Box Office Collection Day 1) बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की इस फिल्म ने पहले दिन करीब 5 करोड़ की कमाई कर ली है. पहले दिन इस फिल्म की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अपने वीकेंड में 15-20 करोड़ की कमाई कर सकती है.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. इस फिल्म को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी देखने को मिल रही है. इस फिल्म में लोगों को विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का अभिनय काफी पसंद आ रहा है. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. साल 2016 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के लिए भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर आधारित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी.

देखें ट्रेलर:





'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) आरएसवीपी मूवीज द्वारा निर्मित और आदित्य धार द्वारा निर्देशित है. इस फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal), यामी गौतम (Yami Gautam)और परेश रावल (Paresh Rawal) महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एक फौजी और यामी गौतम (Yami Gautam) एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में हैं, जबकि परेश रावल भी इसमें इंडियन ऑफिसर के किरदार में दिखाई दे रहे हैं.

