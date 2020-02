दिल्ली हिंसा को लेकर विशाल भारद्वाज का Tweet, बोले- अंडा,मछली छूकर जिनको पाप लगे, उनका पूरा हाथ लहू में...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. सोमवार को दिल्ली के भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग, मौजपुर और जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 लोगों की मौत हो गई. अब इस पर बॉलीवुड राइटर-डायरेक्टर विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) का रिएक्शन आया है. विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) ने अपने ट्वीट के जरिए हिंसा कर रहे लोगों पर निशाना साधा है. उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वैसे भी विशाल भारद्वाज सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए पहचाने जाते हैं.

सनी लियोन की मेकअप के दौरान निकल गई चमड़ी, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

अंडा मछली छूकर जिनको पाप लगे

उनका पूरा हाथ लहू में डूबा है

It's so sad to see what's happening in the capital of our country.