दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- मोदी को वोट न देने की वजह से...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली में विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए. ऐसे में दिल्ली के भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग, मौजपुर और जाफराबाद इलाके में जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई. कई जगह पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया. इस हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली में भड़की इस हिंसा को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर एजाज खान (Ajaz Khan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में एजाज खान ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को वोट न दिए जाने की वजह से दिल्ली को सजा दी जा रही है.

Delhi is being punished for not voting for Modi. They are setting fire to our capital while screaming "Jai Shri Ram". How long will you support this? Will you stop only when the fire reaches your own doorstep? #ArvindKejriwal#HomeMinister#BJP#BJPSeDeshBachaoo#Delhipic.twitter.com/Ob2gFzFLkc