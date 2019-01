'विश्वासम' की एडवांस बुकिंग के लिए मच गया गदर, दीवार और गेट फांदकर पहुंचे फैन्स- देखें Video

अजित कुमार (Ajith Kumar) तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) के एक्शन स्टार हैं और अपने खिचड़ी बालों की वजह से फैन्स में खास पहचान भी रखते हैं. अजित कुमार की डब फिल्में छोटे परदे पर तहलका मचाती हैं और उत्तर भारत में भी उनके जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन चुकी है. अजित कुमार (Ajith kumar) की अगली फिल्म 'विश्वासम (Viswasam)' है जिसमें वे बहुत ही रंगीन अंदाज में नजर आ रहे हैं, और जबरदस्त एक्शन भी कर रहे हैं. साउथ के सुपरस्टार अजित कुमार की 'विश्वासम' 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, और फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप भी है. फिल्म के ट्रेलर और अजित कुमार की क्रेज की वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर भी तूफान मच गया है. 'विश्वासम' में अजित कुमार (Ajith Kumar) के साथ लीड रोल में साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) हैं.

Heavy rush for #Viswasam bookings all over the state.. @SathyaJyothi_@kjr_studiospic.twitter.com/UJ0R0EJ0D1