War को लेकर ऋतिक और टाइगर ने फैन्स से की ये बिनती, कहा- खून और पसीने से बनीं है फिल्म तो...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'वॉर (War)' आज रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैन्स काफी एक्साइटिड भी हैं. लेकिन हाल ही में फिल्म 'वॉर' को लेकर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने फैन्स से बिनती की है. ऋतिक रोशन ने अपने ट्वीटर हैंडल में फिल्म को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरी आप सबसे एक पर्सनल बिनती है. हमने 'वॉर' को बहुत मेहनत, खून, पसीने और प्यार से बनाया है तो कृपया फिल्म देखने के दौरान हमारे स्पॉइलर की सुरक्षा करें क्योंकि यह हर किसी के फिल्म देखने के अनुभव में बेहद इजाफा करेगा. इसको लेकर आप सब पर भरोसा है.'

Hi Guys! I have a personal request to make. We have made #WAR with a lot of hard work, blood, sweat and love. Please protect our spoilers when you see the film because it will immensely add to everyone's movie watching experience. Trusting you all with this.