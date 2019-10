गांधी जयंती पर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- जय श्री राम की हिंसा...

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) यूं तो अपनी एक्टिंग को लेकर खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में प्रकाश राज अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस ट्वीट में एक्टर ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (Mahatma Gandhi 150th Jayanti) पर देशवासियों से एक सवाल किया है. सलमान खान के साथ फिल्म 'वांडेट (Wanted)' में दमदार किरदार निभाने वाले एक्टर प्रकाश राज ने गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, '#गांधी जयंती, प्यारे नागरिकों... क्या इस दिन हम, 'जय श्री राम की हिंसा और हे राम की अहिंसा' पर विचार कर सकते हैं.'

#Gandhijayanthi .. dear citizens on this day shall we reflect on .....“ the violence of Jai SHREE RAM and the non violence of HEY RAM “ #justaskingpic.twitter.com/61OFxBUPda