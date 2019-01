Zero Box Office Collection Day 14: शाहरुख खान की 'जीरो' ने दूसरे हफ्ते तोड़ा दम, कमाए सिर्फ इतने करोड़

खास बातें शाहरुख खान को 'जीरो' ने दिया जोर का झटका फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पस्त 100 करोड़ से कोसों दूर

Zero Box Office Collection Day 14: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने जिस दिन 'जीरो (Zero)' का फर्स्ट लुक रिलीज किया था, उस दिन सोचा भी नहीं होगा कि आनंद एल. राय (Anand L. Rai), कैटरीना कैफ (Katrina kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) जैसे दिग्गजों का साथ उनके लिए फ्लॉप सिद्ध होगा. जी हां, शाहरुख खान की 'जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही है और फिल्म शाहरुख खान के करियर की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई है. 'जीरो (Zero)' का दो हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है. 'Zero' की बॉक्स ऑफिस (Zero Box Office Collection) पर बहुत ही खराब हालत रही है. शाहरुख खान की 'जीरो'100 करोड़ तो दूर 90 करोड़ रु. के आंकड़े तक नहीं छू पाई है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो' के 14 दिन के बॉक्स ऑफिस (Zero Box Office Collection Day 14) के आंकड़े बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम ने जारी किए हैं. 'जीरो' ने पहले हफ्ते 81.86 करोड़ रु. कमाए थे जबकि फिल्म दूसरे हफ्ते पूरी तरह से पस्त हो गई और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.25 करोड़ रु. ही कमा सकी. इस तरह फिल्म 14 दिन के अंदर 88.11 करोड़ रु. ही कमा पाई. 100 करोड़ तो फिल्म के होते नजर नहीं आ रहे हैं. इसे शाहरुख की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में माना जा रहा है. हालांकि 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को सराहा गया है लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन बहुत कमजोर है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) के लिए 2018 अच्छा नहीं रहा है. शाहरुख खान की "जीरो' बॉक्स ऑफिस पर हांफती नजर आई थी तो आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ और फिल्म चीन में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. वैसे शाहरुख खान ने 'जीरो' के झटसे उबरते हुए, अपनी अगली फिल्म 'सारे जहां से अच्छा' पर फोकस करने का फैसला लिया है. ये फिल्म भारत की तरफ से सबसे पहले चांद पर गए अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर आधारित है.

