Zero Box Office Collection Day 13: शाहरुख खान की 'जीरो' 200 करोड़ के पार, जानें कमाई का पूरा सच

'Zero' Box Office Collection Day 13: शाहरुख खान की 'जीरो (Zero)' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष जारी है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म 'Zero' को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म अभी तक 100 करोड़ रु. का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम, के मुताबिक फिल्म ने दूसरे मंगलवार को 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की और इस तरह फिल्म ने 12 दिन में 89.25 करोड़ रु. की कमाई कर ली है. 13वें दिन के आंकड़े आने बाकी हैं. लेकिन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो (Zero)' के बारे में खबर आई है कि फिल्म के सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स 130 करोड़ रु. में बेचे गए थे. इस तरह फिल्म ने रिलीज से पहले ही 100 करोड़ रु. का आंकड़ा पार कर लिया था. शाहरुख खान की 'जीरो' के लिए यह अच्छी बात भी है क्योंकि आनंद एल. राय ने फिल्म को 200 करोड़ के बजट से बनाया है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इस तरह 'जीरो (Zero)' के रिलीज होने से पहले ही काफी बड़ी रकम हासिल कर ली थी. शाहरुख खान को वैसे भी फिल्म मार्केटिंग में माहिर माना जाता है. ट्रेड एक्सपर्ट उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर 'जीरो' का जादू बॉक्स ऑफिस पर चला तो फिल्म को जबरदस्त फायदा हो सकता है. लेकिन शाहरुख खान की अच्छी एक्टिंग लेकिन कमजोर कहानी और डायरेक्शन की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कोहराम नहीं मचा सकी और पस्त हो गई. 'जीरो (Zero)' को दो हफ्ते होने जा रहे हैं लेकिन फिल्म 100 करोड़ रु. के आंकड़े से कोसों दूर है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो (Zero)' में वीएफएक्स का जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से फिल्म का बजट काफी ऊपर भी गया. हालांकि अभी फिल्म के चीन में रिलीज को लेकर भी अच्छी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन 'जीरो' चीन में कब रिलीज होगी, होगा भी या नहीं. इस बारें में कोई जानकारी नहीं है. लेकिन 'Zero' में शाहरुख खान बौने कैरेक्टर बउआ सिंह का किरदार निभाया है, और इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ परदे पर उतारा है. लेकिन 'जीरो' की कमजोर कहानी फिल्म की नैया को बॉक्स ऑफिस पर पार नहीं लगा सकी और फिल्म डूब गई.

