Zero Box Office Collection Day 6: शाहरुख खान की 'जीरो' हुई धराशाई, कमाई में आई इतनी बड़ी गिरावट

Zero Box Office Collection Day 6: शाहरुख खान की 'जीरो'

खास बातें 'जीरो' की कमाई धीमी पहले हफ्ते 100 करोड़ भी नहीं कमाई 'रा वन' से भी कम हुई कमाई

Zero Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड किंग कहलाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी 'जीरो' (Zero) फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट की श्रेणी में लाने असफल साबित होते हुए दिख रहे हैं. शाहरुख खान को क्रिसमस पर जहां अच्छी कमाई मिली थी, अब उन्हें सोमवार से मुकाबले बुधवार को 50 प्रतिशत तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमी आई. शाहरुख की फिल्म 'जीरो' की कमाई में लगातार गिरावट को देखने हुए यह कहा जा सकता है कि फिल्म को पहले सप्ताह में 100 करोड़ कलेक्शन कर पाना मुश्किल हो सकता है. फिलहाल बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले हफ्ते 85 करोड़ रुपए के आस-पास कलेक्शन कर पाने में सफल हो पाएंगी. यह साल 2011 में दिवाली के मौके पर आई शाहरुख (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'रा वन' की पहले हफ्ते की कमाई से भी कम है. 'रा वन' ने पहले हफ्ते में 90 करोड़ रुपए कमाए थे. बुधवार को कई सिनेमाघरों पर टिकट के दाम भी कम हुए, जिसकी वजह से भी शाहरुख को नुकसान हुआ है.

#Zero witnessed growth on Day 5 [#Christmas]… Day 6 [Wed] and Day 7 [Thu] biz crucial... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr, Sun 20.71 cr, Mon 9.50 cr, Tue 12.75 cr. Total: ₹ 81.32 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 26, 2018

हालांकि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' को यूपी-बिहार से अभी भी कलेक्शन अच्छा मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो जितनी उम्मीद इस फिल्म से शाहरुख, अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने की होगी, उससे बेहद कम की कमाई कर पाई है. साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है.

'Zero' के साथ साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' रिलीज हुई है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero' से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए हैं. 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन कमजोर बताए जा रहे हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' भारत में लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि फिल्म विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस तरह 'Zero' के लिए पहला वीकेंड काफी अहम रहने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है.

