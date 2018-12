Zero Movie Review: शाहरुख खान की 'जीरो' न दिल में उतरती है, और न ही दिमाग में

खास बातें 'जीरो' आज हो गई है रिलीज कैटरीना-अनुष्का हैं लीड में आनंद एल. राय हैं डायरेक्टर

Zero Film Review: 'जीरो (Zero)' के साथ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) एक साल बाद सिल्वरस्क्रीन पर दस्तक दे रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बौने बउआ सिंह (Baua Singh) के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और शाहरुख खान की केमिस्ट्री एक बार फिर पर्दे पर देखने को मिली. ढाई घंटे से ज्यादा की फिल्म में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) सुपरस्टार एक्ट्रेस बबिता कुमारी के रोल में हैं, और उनका रोल कैमियो जैसा लगता है. फिल्म में सितारों की भीड़ होने के बावूजद ‘Zero' सिर्फ शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की ही फिल्म है. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित ‘जीरो' (Zero) में कुछ नया देखने को नहीं मिला, सिवाय बउआ सिंह को ‘मंगल' भेजने के. फिल्म शाहरुख के फैन्स को तो पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी लोगों के गले उतरेगी यह कहना मुश्किल है.

Zero Movie Review: क्या है कहानी-

उत्तर प्रदेश के मेरठ का बउआ सिंह (शाहरुख खान) 38 की उम्र में प्यार ढूंढने निकलता है. बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बबिता कुमारी (कैटरीना कैफ) के जबरा फैन बउआ एक बार मिलने की उम्मीद बना लेता है, लेकिन उससे पहले सेरिब्रल पाल्सी से जूझ रही स्पेस साइंटिस्ट आफिया (अनुष्का शर्मा) से मुलाकात हो जाती है. डायलॉगबाजी और फिल्मी स्टाइल से बउआ आफिया का दिल जीत लेता है, लेकिन बबिता कुमारी के फैन बउआ शादी वाले दिन आफिया को छोड़कर भाग जाता है. फिर कई तरह के उतार-चढ़ाव के साथ ही ड्रामा भी देखने को मिलता है.

Movie Review Zero: कैसी है फिल्म-

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) फिल्म में कहीं से भी बौने के रूप में बेचारे नजर नहीं आएंगे, बल्कि पूरे टाइम बौने होने की वजह से खुद का मज़ाक और पैसे उड़ाते हुए एक स्टार ही दिखाई देंगे. सबसे खास बात यह कि श्रीदेवी को आखिरी बार पर्दे पर कैमियो के रूप में देख सकेंगे. अनुष्का ने अपने किरदार को अलग तरह से जिया, जबकि तिग्मांशु धूलिया की झलक सिर्फ शुरू में दिखेगी. कहानी आपको बोर तो नहीं करेगी, लेकिन लंबी होने की वजह से बार-बार घड़ी देखने को मजबूर जरूर हो जाएंगे. अपने थोड़े रोल में टूटे हुए दिल से कैटरीना ने बबिता कुमारी के रोल में बेबाक एक्टिंग दिखाई. वहीं शाहरुख खान की पूर्व एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, जूही, आलिया भट्ट, काजोल, रानी मुखर्जी की भी झलक देखने को मिलेंगी. सपोर्टिंग रोल में मुहम्मद जीशान अय्यूब ने दर्शकों को हंसाया है.

क्यों देखें फिल्म-

शाहरुख के डाय-हार्ड फैंस तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रोमांस किंग से कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हैं तो भूल जाएं; क्योंकि शाहरुख जैसे पहले थे वो आज भी स्क्रीन पर वैसे ही नजर आएंगे. वीकेंड पर अगर 3 घंटे खाली बैठे हैं तो हाथ में बिना घड़ी लगाए सिनेमाहाल में भी बैठ सकते हैं.

रेटिंग: 2.5/5

डायरेक्टर: आंनद एल. राय

कलाकार: शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ



