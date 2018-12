Zero Video: शाहरुख खान का यूं छलका दर्द, बोले-ओए दुनिया वालों तुमने लाइफ में मेरी कभी इज्जत नहीं की...जानें क्या है वजह

Zero Video: शाहरुख खान के जानदार डायलॉग ने बउआ सिंह को बनाया सबका फेवरिट

खास बातें 21 दिसंबर को रिलीज होगी शाहरुख खान की 'जीरो' कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा हैं लीड में आनंद एल. राय ने की है डायरेक्ट

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के 'Zero (जीरो)' में बउआ के अवतार ने इन दिनों तहलका मचा रखा है. देसी रंग-ढंग में रंगा मेरठ के बउआ सिंह कभी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ इश्क फरमाते हैं तो कभी कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) उन्हें Kiss करती नजर आती हैं. यही नहीं, बउआ सिंह सलमान खान (Salman Khan) के साथ भी अपना जलवा दिखा रहे हैं. इस तरह शाहरुख खान का बउआ सिंह बेशक कद में छोटा है लेकिन उसके ख्वाब बड़े हैं और वह दिल जीतना भी जानता है. जी हां, शाहरुख खान के 'Zero' में बौने अवतार ने धूम मचा रखी है और अब तो सलमान खान के साथ उनका एक सॉन्ग भी रिलीज हो गया है. लेकिन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की एक्टिंग दिल जीतने का काम कर रही है. 'Zero' को 'रांझणा' और 'तनु वेड्स मनु' फेम डायरेक्टर आनंद एल. राय (Anand L. Rai) ने डायरेक्ट किया है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero (जीरो)' का नया सॉन्ग 'इश्कबाजी (Issaqbaazi)' रिलीज हो गया है, और इसमें सॉन्ग से पहले शाहरुख खान जो डायलॉग बोलते हैं, वह काफी हिट हो रहे हैं. 'Zero (जीरो)' के ट्रेलर और कई सॉन्ग आने के बाद जो हिट हो रही है, वह है इसके वनलाइनर. शाहरुख खान ने एकदम देसी अंदाज में ऐसे वनलाइनर बोले हैं, जिन पर हॉल में सीटी बजना तय है.वैसे भी आनंद एल. राय देसी टच वाली फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाते हैं, और देसी टच पूरी तरह से फिल्म में नजर भी आ रहा है. इस सॉन्ग में कैटरीना कैफ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को किस करती है तो शाहरुख खान कहते हैं कि 'ओए दुनिया वालों तुमने लाइफ में मेरी कभी इज्जत नहीं की, ये देखे बौना जा रहा है, ये देखो बौना आ रहा है. आज उसी बौने को बबीता कुमारी ने होंठों पर चूम लिया है.' इस पहले अनुष्का शर्मा के साथ रिलीज हुए सॉन्ग में भी शाहरुख खान का डायलॉग बहुत जोरदार था. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इसे लेकर जबरदस्त हाइप भी है. फिल्म में वीएफएक्स का कमाल है, और इसका बजट लगभग 100 करोड़ रु. से ज्यादा बताया जाता है. वैसे भी शाहरुख खान को एक हिट फिल्म की दरकार है क्योंकि काफी से बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर वे अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं. 'जीरो' के 'इश्कबाजी' सॉन्ग को लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. फिल्म का म्यूजिक अजय-अतुल (Ajay-ATul) ने दिया है.