7 साल की बच्ची ने 'लगाए' चलते हुए पेड़, इंप्रेस होकर गूगल ने दिया अवॉर्ड

14 नवंबर को देश ने बाल दिवस सेलिब्रेट किया था. बाल दिवस और पंडित नेहरू की जंयती को मनाने के लिए गूगल ने डूडल (Google Doodle) पेश किया था जिसे एक 7 साल की बच्ची ने बनाया था. गुरुग्राम की दूसरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की दिव्यांशी सिंघल (Divyanshi Singhal) ने 'Doodle 4 Google' नाम की एक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया जिसके चलते गूगले ने उनकी आर्ट को गूगल पर दिखाया. दिव्यांशी ने अपने डूडल में पेड़-पौधों को चलते हुए दिखाया है और इसका नाम दिया है 'वॉकिंग ट्री' (Walking Tree). दिव्यांशी सिंघल ने पेड़ों के काटे जाने पर कहा, ''जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि दुनिया के पेड़ चलने लगेंगे और उड़ने लगेंगे. उन्हें काटे जगह को आसानी से खाली किया जा सकेगा. वनों की कटाई कम से कम होगी और इंसान बड़े आराम से पेड़ों और उनके दोस्तों से किसी दूसरी जगह जाने को कह सकेंगे.

"When I grow up, I hope the world's trees can walk or fly. The land could be cleared without making them die,” says Divyanshi Singhal, winner of the 2019 #DoodleforGoogle contest in India.



