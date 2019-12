यूं तो हम अपनी जिंदगी मे छोटी-छोटी बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी बाध्यता होने के बावजूद उसे आसानी से लांघ जाते हैं. ऐसी ही कहानी है मोटिवेश्नल स्पीकर मालविका अय्यर की. 17 साल पहले एक छोटी सी लड़की गोंद की मदद से एक फटी जींस को ठीक करना चाहती थी. जिसके लिए वह कुछ तलाश रही थी जो इस काम में उसकी मदद कर सके. इसके लिए लड़की तेजी से दौड़ते हुए अपने घर के गराज में गई और कुछ ऐसा ढूंढ लाई जो उसके लिए काम कर जाए. हालांकि, उस लड़की के लिए इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती थी. दरअसल, बच्ची जो अपने हाथ में उठा लाई थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक ग्रेनेड था. घर के आस-पास रहे गोला-बारूद के डिप्पो मे हुए विस्फोट के चलते ग्रेनेड घर के गराज तक आ गया था. दुर्भाग्यवश ग्रेनेड गोंद के संपर्क में आते ही फट गया और बच्ची ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए और उसके शरीर में बहुत सी चोटें आईं.

आज भी मालविका याद करती हैं कि उस वक्त सब ने ये सोच लिया था कि अब इस बच्ची की जिंदगी खत्म हो जाएगी.

30 वर्षीय मालविका अय्यर ने मंगलवार यानी विश्व विक्लांग दिवस पर ट्वीट किया, "17 साल पहले जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी मैंने कुछ औरतों को फुसफुसाते सुना था: 'क्या तुमने जनरल वॉर्ड में उस लड़की को देखा? कितने दुख की बात है! जरूर इस बच्ची को किसी ने श्राप दिया होगा, इस लड़की जिंदगी तो अब खत्म हो गई है'." बता दें कि मालविका अय्यर एक मोटिवेश्नल स्पीकर हैं, जिन्हें महिलाओं के सर्वोच्च नागिरक सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. साफ है कि उस वक्त औरतों ने मालविका के लिए अस्पताल में जो कहा था वो सच साबित नहीं हुआ.

That was the very first time I cried my eyes out. Not when I saw my amputated arms covered in blood. Not when I saw the doctors drilling iron rods inside my leg. Not when I was battling for my dear life.