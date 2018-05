CBSE Class 12th के रिज़ल्ट आने वाले हैं. सभी रीज़न के परिणाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक साथ घोषित करेगा. मानव संसाधन मंत्री (MHRD) के सचिव अनिल स्वरूप ने ट्वीट के जरिए रिज़ल्ट की तारिख बताई और सभी 12वीं के छात्रों को ऑल द बेस्ट कहा. रिज़ल्ट सीबीएसई की वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जारी किए जाएंगे. इस बार CBSE के 12वीं के नतीजे www.google.com गूगल के सर्च पेज पर भी उपलब्‍ध होंगे.गूगल पर अपना रिज़ल्ट देखने के लिए www.google.com पर CBSE results' या 'CBSE class 12 results' ये दो की-वर्ड डालने पर एक पेज़ खुलेगा जिसमें अपना रोल नंबर और जन्‍म तारिख डालकर सीधे नतीजा देखा जा सकता है. इसके अलावा ऑफलाइन SMS और Call के जरिए भी आप परिणाम देख सकते हैं. CBSE 12th के नतीजे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से ऐसे करें चेक 10वीं कक्षा के नतीजे अगले हफ्ते आने की उम्मीद.11,86,306 छात्रों के रिज़ल्ट आएंगे आज, दोपहर 12 बजे से पहले आने की उम्मीद.

All the best to the students who appeared in Class 12 CBSE exams. However, treat the result with equanimity. These exams are not the end of the world. Pat yourself on the back if you have done well. Any perceived failure should make you even more determined to succeed in future.