DU 6th Cut Off List 2018 Live Updates: हिंदू कॉलेज समेत इन कॉलेजों ने जारी की छठी कट ऑफ

DU 6th Cut Off: इन कॉलेजों ने जारी कट ऑफ जारी कर दी है.

खास बातें डीयू के कई कॉलेजों ने अपनी छठी कट ऑफ जारी कर दी है. डीयू की कंपाइल्ड कट ऑफ कल जारी होगी. डीयू में अभी भी कई सीटें खाली हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के कई कॉलेजों ने छठी कट ऑफ लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है. हिंदू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, पीजीडीएवी इवीनिग कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने अपनी छठी कट ऑफ लिस्ट (DU 6th Cut Off List 2018) जारी कर दी है. हिंदू कॉलेज ने छठी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. हिंदू कॉलेज में अनारक्षित वर्ग के लिए सभी कोर्सेज में एडमिशन बंद कर दिए गए हैं, यहां आरक्षित वर्गों के लिए अभी भी कई कोर्सेज में एडमिशन खुले हैं. गार्गी कॉलेजमें बीकॉम, बी कॉम ऑनर्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स अंग्रेजी में एडमिशन ओपन हैं. पीजीडीएवी ईवनिंग कॉलेज में बी कॉम ऑनर्स में एडमिशन के लिए 89 फीसदी कट ऑफ गई है. यहां बीए प्रोग्राम, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए हिंदी और बीए पॉलिटिकल साइंस में आरक्षित वर्गों के लिए ए़डमिशन ओपन हैं. श्री अरबिंदो कॉलेज में बीए, बी कॉम, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीए ऑनर्स अंग्रेजी में सभी वर्गों के लिए एडमिशन हो रहे हैं.स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में बी कॉम ऑनर्स के लिए 88 फीसदी कट ऑफ गई है. यहां अनारक्षित वर्ग के लिए ज्यादातर कोर्सेज में एडमिशन बंद हो गए हैं. छठी कट ऑफ के आधार पर 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच एडमिशन होंंगे. आपको बता दें कि डीयू कंपाइल्ड छठी कट ऑफ लिस्ट बुधवार को जारी करेगा. पांचवीं कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद कई सीटें खाली रह जाने के चलते डीयू ने छठी कट ऑफ लिस्ट जारी करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि पांचवीं कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद भी कई सीटें अभी भी खाली हैं. ऐसे में यूनिवर्सिटी एक स्पेशल ड्राइव के तहत छठी कटऑफ लिस्ट (DU 6th Cut Off List) जारी करेगी.

छठी कटऑफ लिस्ट ( Delhi University 6th Cut Off List ) के आने पर स्टूडेंट्स को काफी राहत मिलेगी. जिन स्टूडेंट्स को चौथी कटऑफ लिस्ट तक सीट नहीं मिली थी या किसी कारण से यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज/विभाग में हुए एडमिशन को किसी कारणवश चौथी कट आफ लिस्ट के जारी होने तक रद्द कर दिया था, वह इस कटऑफ (Du cut off) के लिए आवेदन दे सकते हैं. आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पांचवी कट ऑफ लिस्ट (DU 5th Cut Off List) 11 जुलाई को जारी की थी. पांचवी कटऑफ के आधार पर एडमिशन 12 से 14 जुलाई तक हुए थे.