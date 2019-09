ICAI ऑफिस के बाहर सीए के छात्रों ने किया प्रदर्शन, कहा- दोबारा हो पेपर का मूल्यांकन

#dearICAIpleasechange ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. सीए के छात्रों का कहना है कि ICAI से पेपर चेकिंग (ICAI Paper Evaluation) में गलती हुई है. नाराज छात्र बराबर ट्वीट कर रहे हैं. पेपर में मूल्यांकन की गलती को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने आज दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया. छात्रों की मांग है कि पेपर का दोबारा मूल्यांकन किया जाए. एक छात्र ने अपने ट्वीट में सीए के छात्रों की मांग लिखी है-

CA Students Demand following :

1. Re-Correction

2. Give Ques Booklet of MCQs and Disclose correct Answers while providing certified copies

3. Penalize Paper Checkers for wrong checking

4.Dark The MCQs With Pen In exams

5.Centralised Evaluation#dearicaipleasechange#ICAIReforms — G KALYAN KUMAR (@Ca_Kalyan) September 22, 2019

छात्रों के ट्वीट

It's the right of student to be awarded good marks for the right answer and the number of aggrieved is increasing for every attempt! Do not play with careers of students! Not at all fair! Disgusting this is! #dearicaipleasechangepic.twitter.com/rR9eLFY2cv — Sarath (@SSMB37) September 23, 2019

Think about the future of those students who are planning to pursue CA. What will happen when they realize that they will be deliberately failed in order to maintain the passing percentage.@canacofficial@theicai#dearicaipleasechangepic.twitter.com/Jn4brIQmK1 — Vaibhav Rai (@vaibhavrai007) September 23, 2019

वहीं, ICAI ने 21 सितंबर को वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में ये लिखा है कि हमे पता चला कि सीए परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं. इस संबंध में सुधार किए जा रहे हैं. सुधारों में डिजिटल मूल्यांकन, केंद्रीय मूल्यांकन, मशीन आधारित मूल्यांकन, स्टेपवाइज मार्किंग और अनिवार्य ऑनलाइन परीक्षण शामिल हैं.

ICAI के बारे में

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना पेशेवर निकाय है. इसकी स्थापना संसद के एक्ट के तहत 1949 में स्थापित किया गया था. स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए का कोर्स कराता है. यहां कोई आरक्षण नहीं है. बता दें कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स के बाद ICAI दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिग बॉडी है.

