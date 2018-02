SSC ने इससे पहले कुल 1102 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी.Step One: सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.Step Two: होमपेज पर दिए रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.Step Three: अब अगले पेज पर Others link ऑप्‍शन पर क्लिक करें.Step Four: इसके बाद "SCORES OF CANDIDATES IN COMPUTER BASED WRITTEN EXAMINATION OF SCIENTIFIC ASSISTANT IN INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT EXAMINATION 2017" के पास दिए लिंक पर क्लिक करें.Step Five: अब इसपर क्लिक करके लॉगइन करें और अपना रिजल्‍ट चेक करें.