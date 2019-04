UP Board Result 2019: जल्द ही जारी होगा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट, ये है डायरेक्ट लिंक

UP Board Result 2019 जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Result 2019) इस सप्ताह आ सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड द्वारा रिजल्ट (UP Board 2019 Result) जारी करने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स लंबे समय से रिजल्ट (UP Board 10th Result) का इंतजार कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स में रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) में हो रही देरी को लेकर नाराजगी भी है. लेकिन स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जल्द ही रिजल्ट (Sarkari Result UP Board) जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स upmspresults.up.nic.in और results.gov.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 2 मार्च तक चली थी. इस साल 10वीं और 12वीं के लिए 58 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्‍ट 75.16 प्रतिशत रहा था. 72.3 प्रतिशत लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि लड़कियों का रिजल्‍ट 78.8 प्रतिशत रहा था. पिछले साल UP Board रिजल्‍ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी.



यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 डायरेक्ट लिंक - UP Board 10th, 12th Result



UP Board Result 2019 इन वेबसाइट्स से चेक कर पाएंगे



-upmsp.edu.in

-upmspresults.up.nic.in

-upresults.nic.in

-results.gov.in



UP Board Result 2019 इन 3 स्टेप्स में कर पाएंगे चेक



- स्टूडेंट्स ऊपर दी गई बोर्ड की किसी वेबसाइट को ओपन करें.

- अब 10वीं के लिए High School Result और 12वीं के लिए InterMediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

- रोल नंबर सबमिट करें, अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

