UP Board Result 2019: बिना इंटरनेट ऐसे चेक कर पाएंगे अपना रिजल्ट

UP Board Result जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड के 58 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट (UP Board Result 2019) कुछ समय बाद जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Class 10 Result) स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर पाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board Class 12 Result) upresults.nic.in और results.nic.in पर भी चेक कर पाएंगे. रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) आने के बाद यूपी बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स को न ही वेबसाइट पर जाना होगा और न ही इंटरनेट चालू करना होगा. स्टूडेंट्स आसानी से SMS के माध्यम से अपना रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) चेक कर सकते हैं. बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुईं और 2 मार्च को समाप्त हुई थी. परीक्षा में इस बार कुल 58,06,922 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड की 8,354 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड प्रशासन की सख्ती की वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी थी. आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट एक ही दिन 29 अप्रैल को जारी किया था.



UP board result 2019: SMS, सरकारी साइट और वेबसाइट क्रैश होने के बाद ऐसे चेक करें 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट

UP Board Result बिना इंटरनेट के SMS के जरिए कर पाएंगे चेक

इंटरनेट कनेक्‍शन ना होने पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बस आपको एक SMS भेजना होगा.

अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको SMS के माध्यम से रिजल्ट चेक करने के लिए लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

12वीं कक्षा का रिजल्‍ट एसएमएस के जरिए चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें.

UP Board Result 2019 Live Updates: बस थोड़ी देर में शुरू होगी प्रेस कांफ्रेंस, यहां देख पाएंगे रिजल्ट

ध्‍यान रहे कि आपको SMS रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से भेजना होगा.

UP Board 10th, 12th Result: यूपी बोर्ड रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर कर पाएंगे चेक, ये है पूरी लिस्ट

UP Board रिजल्ट इन वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

-upmsp.edu.in

-upmspresults.up.nic.in

-upresults.nic.in

-results.gov.in

UP Board Class 10, 12 Result: थोड़ी देर में मोबाइल पर आसानी से चेक कर पाएंगे रिजल्ट

UP Board 10th,12th Result में कम नंबर आने या फेल होने पर क्या करे?

जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उन्‍होनें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन उन्‍हें कम अंक मिले, वे पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस ,साल बोर्ड ने पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन फीस 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. इसके अलावा फेल होने वाले स्टूडेंट् कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

UPMSP UP Board Result 2019: 58 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द होगा खत्म, जल्द ही जारी होगा रिजल्ट