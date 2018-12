AUS vs IND, 1st Test: इस शख्स को मिल गई रोहित शर्मा की चाबी, ऐसे साबित हो रहा सबसे बड़ा दुश्मन

@ImRo45 's dismissal playing a reckless hoick when seemingly well settled shows how mad and bad India's approach has been today. Positive intent without tact is pointless #IndiavsAus

टीम इंडिया में फिर से करीब दस महीने बाद वापसी करने वाले रोहित शर्मा पर आलोचक टूट कर पड़े हैं. और आखिर पड़ें भी क्यों न. अच्छा खेलते-खेलते एडिलेड टेस्ट के पहले दिन (मैच रिपोर्ट) ऐसा शॉट खेल बैठे, जो बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए गले की फांस बन जाएगा. और यह शॉट उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है. यहां पर इस शॉट के लिए रोहित की यह दलील भी नहीं चलेगी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया में अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ठनी हुई है. लेकिन इस ठनने के बीच रोहित ने अपनी 37 रन की पारी से आगे के कुछ मैचों में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन जिस शॉट पर वह आउट हुए, वह उनकी जान का दुश्मन बन गया है. आलोचकों ने रोहित को जमकर सुनाई है. इनमें पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं.बहरहार, रोहित शर्मा का यह दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ऑफी नॉथन लॉयन हैं. वास्तव में बहुत ही गजब की गेंदबाजी की नॉथन ने. रन निकालना दूभर हो गया सभी भारतीयों के लिए. फिर चाहे पुजारा हों या रोहित शर्मा. वास्तव में पुजारा भी कई बार आउट होते-होते बचे, लेकिन रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा ही लिया नॉथन ने. पहले छक्का खाया और फिर रोहित गेंद हवा में मार बैठे. मानो उन्हें जल्द से मैच फिनिश करना था! बहरहाल, ऐसा करके उन्होंने नॉथन के साथ चली आ रही अपनी दुश्मनी को और परवान चढ़ा दिया. !

What was @ImRo45 thinking.. Is India playing a T20 or is India 350/4.absolutely appalling shot by such a mature player. He shouldn't have played in the first place in my books simply cos Vihari had done no wrong. How can the shorter format be the basis for his selection #AUSvIND