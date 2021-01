Aus vs Ind 3rd Test: पुकोवस्की ने बतायी वजह, क्यों भारतीय बॉलरों में अश्विन हैं सबसे ज्यादा चैलेंजिंग

विल पुकोवस्की ने जैसी उम्मीद की थी उनका पदार्पण उसी तरह रहा और भारत के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन वीरवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के इस युवा बल्लेबाज को आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सबसे बेजोड़ गेंदबाज लगे. हेलमेट में गेंद लगने के कारण चक्कर आने जैसी स्थिति के कारण श्रृंखला के पहले दो टेस्ट से बाहर रहे 22 साल के पुकोवस्की ने 62 रन की पारी खेली. श्रृंखला के पहले टेस्ट से पूर्व अभ्यास मैच के दौरान पुकोवस्की के सिर में गेंद लगी थी. पुकोवस्की ने आनलाइन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘यह शानदार अनुभव था. ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए सब कुछ था, मैंने मैदान के अंदर और बाहर कड़ी मेहनत की है, इस उम्मीद में की यह दिन आएगा और यह काफी विशेष दिन था.' पुकोवस्की (Pucovski) ने मारनस लबुशेन (नाबाद 67) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संवारा जिससे मेजबान टीम ने बारिश से प्रभावित पहले दिन दो विकेट पर 166 रन बनाए.

