Aus vs Ind:विराट कोहली की प्रेरणा को लेकर मारकस स्टोइनिस ने व्यक्त किए ये विचार

ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस ने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान में हर बार अपना शत-प्रतिशत देते है और उनकी टीम भारतीय कप्तान की चुनौती से निपटने के लिए उसी अंदाज में तैयारी कर रही है. कोहली (Virat Kohli) हालांकि सीमित ओवरों के छह मुकाबले और एडीलेड मे खेले जाने वाले शुरुआती टेस्ट मैच के बाद पितृत्व अवकाश पर भारत वापस लौट जाएगें.

Aggressive Australia all-rounder Marcus Stoinis is confident he could become the ultimate floating batsman in limited overs cricket after a successful stint opening in the Indian Premier League.​ https://t.co/MCXwvMC8bO