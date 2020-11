Aus vs Ind: रोहित और ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज से हुए बाहर, रिपोर्ट..प्रशंसकों ने बीसीसीआई पर उठाए सवाल

यह भी पढ़ें: शमी की ये गेंद कंगारू बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेंगी, गावस्कर ने कहा

सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अकदामी में विशेषज्ञों की बैठक हुई. बैठक में दोनों की फिटनेस पर विस्तार से चर्चा की गई और ताजा जानकारी को बीसीसीआई, चयन समिति और टीम मैनेजमेंट को भेज दिया गया है. और ऐसे में जब कोच रवि शास्त्री यह कहते हैं कि अगर ये दोनों तीन-चार दिन के भीतर ऑस्ट्रेलिया नहीं आते हैं, तो इनका टेस्ट सीरीज में खेलना बहुत ही मुश्कि होगा, तो इससे समझा जा सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने अपना मन बना लिया है.

Why can't BCCI put out proper statements? So many people saying so many different things? Ro said he's fine and decided to rest before the Test series, Dada said he's 70% fit, then Shastri said something, now this..? What exactly is the issue with them I just dont get it https://t.co/DzQbzi3cPZ