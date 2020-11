Aus vs Ind: कप्तान विराट की इस सलाह ने बेहतर महसूस कराया, मोहम्मद सिराज ने मां की दी सलाह को भी याद किया

अपने पिता के निधन के बावजूद परिवार से दूर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Sirja) ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ी श्रृंखला की तैयारी में कप्तान विराट कोहली की ‘मजबूत बनने'की सलाह ने उनकी काफी मदद की. कोहली भी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाते हुए निजी त्रासदी का सामना कर चुके हैं. कोहली 2007 में जब किशोर थे तब रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने अगले दिन मैदान पर वापसी करते हुए दिल्ली की ओर से 97 रन की शानदार पारी खेली. सिराज (Mohammed Siraj) के पिता मोहम्मद गौस का पिछले हफ्ते फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण हैदराबाद में निधन हो गया था. वह 53 बरस के थे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सिराज को स्वदेश वापस लौटने का विकल्प दिया था लेकिन इस तेज गेंदबाज ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने का फैसला किया. छब्बीस साल के सिराज ने यहां भारतीय टीम के ट्रेनिंग सत्र के इतर कहा, ‘विराट भाई ने कहा कि मियां तनाव मत लो और मजबूत बनो. तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम भारत के लिए खेलो. इसलिए ऐसा करो और तनाव मत लो.'

Team India fast bowler Mohammed Siraj lost his father. Siraj has decided to stay with the Indian contingent.



The BCCI shares his grief and will be supportive of Siraj in this extremely challenging phase.



Statement: https://t.co/bi8CkrZ2Lcpic.twitter.com/u22O4XtpcA