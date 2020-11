सूर्यकुमार को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम में होना चाहिए था, लारा ने इस कड़े पैमाने पर आंकलन किया कुमार का

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा को लगता है कि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की काबिलियत वाले बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली भारत की सफेद गेंद की टीम में शामिल होना चाहिए था. मुंबई इंडियंस का यह बल्लेबाज इंडियन प्रीमियर लीग में रन जुटाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 480 रन से सातवें स्थान पर रहा, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 145 से ज्यादा का था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया जो चर्चा का विषय रहा.

Keep going,because you did'nt come this far to only come this farpic.twitter.com/WX3Xv7Zd66