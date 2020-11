Aus vs Ind: इस वजह से डेविड वॉर्नर ने लिया भारत के खिलाफ स्लेजिंग में न शामिल होने का फैसला

ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके ‘गिने-चुने दिन बचे हैं' और वह अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखने का रवैया बरकार रखेंगे. उन्होंने साथ ही कहा कि आगामी श्रृंखला में वह भारतीय खिलाड़ियों पर छींटाकशी का प्रयास करने की जगह उनकी अनदेखी करेंगे. सीरीज के आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी की आनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में वार्नर ने पिछले कुछ साल में एक बल्लेबाज के रूप में अपनी प्रगति पर भी बात की. इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज ने 27 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही सीमित ओवरों की श्रृंखला से पहले कहा कि मैं हाल में 34 बरस का हुआ हूं इसलिए 30 बरस की उम्र की तुलना में मेरे दिन गिने-चुने बचे हैं. बेशक इससे जोखिम जुड़ा है, लेकिन साथ ही समझदारी भरा क्रिकेट भी.'

