T10: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के बेटे ने मचाया धमाल, 22 गेंद पर 54 रन ठोक डाले..देखें Video

डेक्कन की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन बनाने थे लेकिन 17 रन ही बन सके. मैच के आखिर कर ले जाने में पाकिस्तान के 22 साल के बल्लबाज आजम खान का बड़ा हाथ रहा. आजम ने अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाया और केवल 22 गेंद पर 54 रन ठोक दिए. अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 ताबड़तोड़ छक्के जमाए.

उनकी बल्लेबाजी की तारीफ पूरा सोशल मीडिया कर रहा है. फैन्स ट्वीट कर आजम की तूफानी पारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. आजम के अलावा आखिरी समय में अनवर अली ने 10 गेंद पर 35 रन बनाकर मैच को सांस रोकने वाला बना दिया. हालांकि डेक्कन को हार मिली लेकिन अनवर और आजम की बल्लेबाजी ने फैन्स का दिल जीत लिया. आजम खान को फेबियन एलन ने बोल्ड कर उनकी पारी का अंत किया. वहीं, अनवर अली 35 रन बनाकर नाबाद रहे.

. @MAzamKhan45 was on fire today, smashes 54 off 22 balls including 4 fours and 5 sixes against Northern Warriors in Abu Dhabi #T10League #Cricket #Pakistan #AzamKhan #DeccanGladiators #AbuDhabi pic.twitter.com/F0xBZ6WjaU

आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट का नया सितारा बताया जा रहा है. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर और कप्तान मोईन खान के बेटे हैं आजम खान. 22 साल के आजम को अपने वजन के लिए भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. उन्होंने एक बयान में कहा कि वो 140 KG के थे लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस पर वर्क किया और काफी सारा वजन कम किया है. उन्होंने कहा कि अब उनका वजह 108 किलोग्राम का रह गया है.

Azam Khan "I weighed about 140 kgs last year and I have now reduced that to 108 kgs, but the idea is to not stop there and further improve this aspect of my overall fitness" #Cricketpic.twitter.com/qNtb7b4mB1