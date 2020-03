Ban vs Zim: इस वजह से मशरफे मुर्तजा ने लिया वनडे कप्तानी छोड़ने का फैसला, मतलब यह है कि....

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मशरफे मुर्तजा (Mashrafe Mortaza) ने वीरवार को राष्ट्रीय एक दिवसीय टीम की कप्तानी छोड़ दी. संभावना है कि इससे देश के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो जाएगा. शुक्रवार को सिलहट में जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 ओवर के मैच में वह अंतिम बार कप्तान के तौर पर टीम की अगुआई करेंगे. मशरफे के लिए हालांकि सांसद के तौर पर नया करियर बन चुका है. मशरफे मुर्तजा (Mashrafe Mortaza) ने बांग्लादेश के लिए 36 टेस्ट, 219 वनडे और 54 टी20 मैच खेले. वह मुख्यतौर पर बतौर गेंदबाज खेले. टेस्ट में उनके 78, वनडे में 269 और टी20 में 42 विकेट हैं.

So the ERA of Mashrafe Mortaza as our captain comes to an end today . let's just take a look at what we achieved under his leadership Mashallah

- Series win vs India.

- Series win vs South Africa.

- World Cup Quarter final.

- Champions Trophy semi-final.

-Asia Cup Runners up pic.twitter.com/pzMpKs3zDR