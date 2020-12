बीसीसीआई की एजीएम के आयोजन की संभवना 24 दिसंबर को, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) का आयोजन इस महीने की 24 तारीख को हो सकात है. इस बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में दो नयी टीमों को शामिल करने और आईसीसी में बोर्ड के प्रतिनिधि को लेकर फैसला लिया जा सकता है. कुल मिलाकर इस एजीएम में 23 प्वाइंट्स एजेंडे पर चर्चा होगी या इन पर फैसले लिए जाएंगे. सूत्रों के अनुसार कई ऐसे अहम विषय हैं, जिनको लेकर बीसीसीआई फैसला ले सकता है और इन्हीं में से एक तीन नए चयनकर्ताओं को लेकर लिए जाने वाला फैसला भी है. इसके अलावा एजेडें में नए उपाध्यक्ष का चुनाव भी शामिल है. नियमों के हिसाब से बीसीसीआई इस एजीएम से 21 दिन पहले सभी संबद्ध एसोसिएशनों को 24 प्वाइंट एजेंडा भेज दिया है.



