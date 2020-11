क्रिस गेल नहीं खेलेंगे लंका प्रीमियर लीग में, लसिथ मलिंगा भी हटे

निजी कारणों से हाल में यूएई में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग से हटने वाले मलिंगा ने कहा, ‘‘इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के बाद से मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेला है और मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की है.' उन्होंने कहा, ‘‘पिछले महीने जब ड्रॉफ्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि एलपीएल से पहले तीन हफ्ते की ट्रेनिंग का समय मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम इस हफ्ते हंबनटोटा आए थे और यहां भी उन्होंने हमें तीन दिन तक पृथकवास में रहने को कहा.' मलिंगा ने कहा, ‘‘एक गेंदबाज के लिए बिना ट्रेनिंग के शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट में खेलना आसान नहीं होता। एलपीएल में लगातार दिनों में मैच होने है. इसलिए मैंने टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया।''

यह भी पढ़ें: रोहित ने शुरू की ट्रेनिंग, इस बड़ी वजह से वनडे और टी20 सीरीज में खलेगी सबसे ज्यादा कमी

We are sad to announce that Chris Gayle will not be playing for us in this year's @LPLT20_https://t.co/zI6RmJlXkQ