हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के निलंबन को COA ने किया खत्म, जांच अभी भी जारी

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) पर टेलीविजन कार्यक्रम में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में प्रशासकों की समिति (सीएओ, COA) ने निलंबन खत्म कर दिया है. हालांकि सीएओ ने अभी जांच जारी रखेंगे. इन दोनों को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के कारण निलंबित कर दिया गया था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच से स्वदेश बुलाया गया था. सीओए ने नये न्यायमित्र पी एस नरसिम्हा से परामर्श करने के बाद जांच लंबित रहने तक निलंबन हटाने का फैसला किया. जांच के लिये उच्चतम न्यायालय को लोकपाल नियुक्त करना है. शीर्ष अदालत ने इस मामले को पांच फरवरी को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है. बीसीसीआई द्वारा जारी सीओए के बयान में कहा गया है, ‘‘उपरोक्त फैसला न्यायमित्र पी एस नरसिम्हा की सहमति से लिया गया है. उपरोक्त को देखते हुए 11 जनवरी के निलंबन आदेशों को लोकपाल की नियुक्ति और उनके द्वारा फैसला लिये जाने तक तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है.'' पंड्या के अब न्यूजीलैंड दौरे में टीम से जुड़ने की संभावना है जबकि राहुल घरेलू क्रिकेट या भारत ए की तरफ से इंग्लैंड लायन्स के खिलाफ खेल सकते हैं.

सीओए ने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित करने का फैसला ‘बीसीसीआई के संविधान के नियम 46 के तहत लिया गया जो कि खिलाड़ियों के व्यवहार से संबंधित है.' खिलाड़ियों पर से निलंबन हटाने के लिये बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सी के खन्ना ने पहल की थी. उनका मानना था कि जांच लंबित रहने तक निलंबन हटाया जाना चाहिए.

इससे पहले सीएओ के अध्यक्ष विनोद राय ने कहा था कि बीसीसीआई (BCCI) को दोनों खिलाड़ियों के करियर को खतरे में डालने की जगह उनमें सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए. दोनों खिलाड़ियों के बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद भी बीसीसीआई की 10 इकाइयों ने इस मामले की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त करने के लिए विशेष आम बैठक बुलाने की मांग की थी.

बता दें, हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) को एक टीवी शो के दौरान महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्‍पणी का खामियाजा भुगतना पड़ा है. गौरतलब है कि टीवी शो ‘कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) के दौरान हार्दिक पंड्या की टिप्पणी की काफी आलोचना हुई थी और इन्‍हें ‘सेक्सिस्ट' करार किया गया. पंड्या ने बाद में अपने इन कमेंट्स के लिए माफी मांगी थी. उन्‍होंने कहा था कि वे शो के हिसाब से भावनाओं में बह गये थे, इस शो में केएल राहुल भी हार्दिक के साथ थे. शो पर पंड्या ने कई महिलाओं से अपने संबंधों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया था और यह भी कहा था कि वह अपने माता-पिता से भी इसके बारे में काफी खुले हुए हैं.

The Committee of Administrators lifts the suspension on Hardik Pandya and KL Rahul; probe pending. pic.twitter.com/t1cD2P4tGY