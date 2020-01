Ejaz Ahmed: पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज और अंडर-19 टीम के मुख्य कोच एजाज अहमद (Ejaz Ahmed) ने दावा क‍िया है कि उनकी टीम (Pakistan U19 Team) दक्षिण अफ्रीका में आयोज‍ित होने वाले आगामी आईसीसी अंडर19 वर्ल्‍डकप (U19 World Cup) में गत चैम्पियन और चिर प्रतिद्वंद्वी भारतीय टीम को हरा सकती है. पाक‍िस्‍तान के ल‍िए 60 टेस्‍ट और 250 वनडे मैच खेलने वाले एजाज अहमद ने कहा, ‘भारत में क्रिकेट की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यह संयोजित भी है लेकिन मैं जानता हूं कि जब हम एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो हम ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं. इसलिये हमने हाल में एशियाई एमर्जिंग नेशन्स कप के सेमीफाइनल में भी उन्हें हरा दिया था.'

