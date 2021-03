PSL: पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का कोहराम, 9 गेंद पर 31 रन बनाकर जीता दिया मैच..देखें Video

शाहिद अफरीदी ने बर्थडे पर लिखा, मैं 44 साल का हो गया हूं, तो लोगों ने ऐसे किया ट्रोल

लाहौर की ओर से फखर जमान ने भले ही 54 गेंद पर 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली लेकिन आखिरी समय में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड विसे (David Wiese) ने 9 गेंदों में बेहतरीन 31 रन की पारी खेली जिसने मैच को बदल कर रख दिया. लाहौर की टीम को 20वें ओवर में जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी, ऐसे में विसे बल्लेबाजी के लिए गेंदबाज डैनियल क्रिश्चियन के सामने खड़े थे. 6 गेंद पर मैच का भविष्य तैयार होना था. ऐसे में पहली ही गेंद पर विसे ने छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, अब लाहौर को 5 गेंद पर 4 रन की दरकार थी.

31 was needed off 9 balls, angry Amir had ball in hand. Then this man came and finished off for Lahore 4 balls before. DAVID WIESE! #LQvKK#KKvLQpic.twitter.com/v1yhvrFkxW — ʌʀqʌɱ cʜ (@noisyArqam) February 28, 2021

ऐसे में क्रिश्चियन जैसे गेंदबाज की दूसरी गेंद पर भी बल्लेबाज विसे ने छक्का जड़कर मैच को दो गेंद में ही खत्म कर दिया. अपनी पारी में विसे ने 3 चौके और 3 छक्के जमाए. उन्होंने 344.44 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

डेविड विसे ने किया कमाल

18 ओवर तक लाहौर की टीम का स्कोर 4 विकेट पर 157 रन था. 2 ओवर में जीत के लिए 30 रनों की दरकार था. मोहम्मद आमिर ने 19वां ओवर किया. आमिर के खिलाफ आतिशी पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है. लेकिन पहली गेंद पर बेन डक ने कमाल करते हुए चौका जमाया. दूसरी गेंद पर डक ने सिंगर लेकर स्ट्राइक डेविड विसे को दे दी. इसके बाद जो हुआ उसे मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा था.

David Wiese has scored 245 runs in overs 16-20 in PSL at a strike-rate of 185!! Always a match-winner for Lahore. #LQvKK — Mazher Arshad (@MazherArshad) February 28, 2021

विसे ने आमिर की तीसरी गेंद पर चौका जमाया, चौथी गेंद पर भी चौका जमाया और पांचवीं गेंद पर छक्का जमाकर मैच को बराबरी पर पहुंचा दिया. 19वें ओवर में आमिर ने 20 रन दिए जिससे मैच का पासा पूरी तरह से पलट गया.

बता दें कि इससे पहले आमिर ने अपने पीएसएल के करियर में कभी भी एक ओवर में 20 रन नहीं दिए थे. यानि पहली बार उनके पाकिस्तान सुपरलीग करियर में ऐसा हुआ है.

