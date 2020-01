Mohammad Amir: पाक‍िस्‍तान ने बांग्‍लादेश (Pakistan vs Bangladesh T20 Series) के ख‍िलाफ होने वाली टी20 सीरीज के ल‍िए अपनी टीम घोष‍ित कर दी है. पाक‍िस्‍तान टीम (Pakistan T20 Team) में अनुभवी क्र‍िकेटर मोहम्‍मद हफीज और शोएब मल‍िक की वापसी हुई है जबक‍ि बाएं हाथ के स्‍टार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद आम‍िर (Mohammad Amir) टीम में स्‍थान नहीं बना सके हैं. पाक‍िस्‍तान टीम के चीफ कोच और चीफ स‍िलेक्‍टर म‍िस्‍बाह उल हक (Misbahul Haq) की ओर से घोष‍ित 15 सदस्‍यीय टी20 टीम में हफीज और मलिक के अलावा गैर अनुभवी एहसान अली, अहमद बट्ट और हैरिस राउफ को भी स्‍थान द‍िया गया है. सीरीज के अंतर्गत तीन टी20 मैच 24, 25, और 27 जनवरी को खेले जाएंगे. जहां बेहतरीन तेज गेंदबाज आम‍िर को पाक‍िस्‍तान टी20 टीम से बाहर क‍िए जाने पर ज्‍यादातर समीक्षकों ने हैरानी जताई है, वहीं ऑस्‍ट्रेल‍िया के द‍िग्‍गज क्र‍िकेटर डीन जोंस (Dean Jones) इससे खुश हैं. यही नहीं, उन्‍होंने इसके ल‍िए म‍िस्‍बाह उल हक को धन्‍यवाद भी द‍िया है. चयनकर्ताओं ने इस घरेलू सीरीज के लिए आसिफ अली, फखर जमान, हैरिस सोहैल, इमाम उल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और वहाब रियाज को टीम से बाहर रखा है.

The omission of @iamamirofficial from the Pakistan T20 Team was just the tonic needed for the start of the PSL for @KarachiKingsARY#thankyou