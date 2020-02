अब दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को लेकर उठाए सवाल

जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के निदेशक और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्चिन को भारत की सीमित ओवरों की टीम से बाहर रखने पर सवाल उठाया हैं. पंत पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते आ रहे हैं जबकि अश्विन को दिल्ली ने इस बार अपनी टीम के साथ जोड़ा हैं. पंत पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में चोटिल हो गए थे और फिर उसके बाद से उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया है. अश्विन काफी समय से भारतीय टीम के सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर चल रहे हैं.

Openers yet again failed Mayank was terrible idk why Virat given that pair full series to play!

Further not picking Rishabh Pant cost India the finishing touch in the end!

Seriously not even a single game given to him in t20i & ODI

Feeling sad #NZvINDpic.twitter.com/Uchgk7ydmr