नस्लवाद पर Dwayne Bravo ने दिया रिएक्शन, बोले- 'हम शक्तिशाली और सुंदर हैं, लेकिन..'

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी (Darren Sammy) ने आईपीएल (IPL) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलने के दौरान कुछ साथी खिलाड़ियों पर उन्हें एक नस्लवादी उपनाम से संबोधित करने का दावा करते हुए माफी की मांग की है. अब सैमी के बयान के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने नस्लवाद पर अपना रिएक्शन दिया है. ब्रावो ने इस बारे में बात की है और कहा है कि, नस्लवादी घटना को देखकर काफी दुख होता है. एक अश्वेत व्यक्ति के रूप, हम जानते हैं कि काले लोगों का इतिहास क्या रहा है. ब्रावो ने कहा कि हम कभी भी बदला नहीं मांगते बल्कि सिर्फ समानता और सम्मान मांगते हैं. हम हर समय दूसरे लोगो को सम्मान देते हैं, ऐसा क्यों है कि हमें इसका बार-बार सामना करना पड़ता है. ब्रावो ने कहा कि मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि हम शक्तिशाली और सुंदर हैं. ब्रावो ने इंस्टाग्राम पर जिम्बाब्वे के पूर्व तेज गेंदबाज पम्मी मबंगा (Pommie Mbanga) से लाइव चैट के दौरान "नस्लवादी घटना" पर अपनी राय दी. लाइव चैट (Instgram Live Chat) के दौरान ब्रावो ने कहा कि दिन के अंत में आप कुछ महान लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने नेल्सन मंडेला, मोहम्मद अली या माइकल जॉर्डन के नाम आते हैं. हमारे पास ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए आगे के रास्ते तैयार किए हैं. ब्रावो ने कहा कि दुनिया में लोगों ने हमें इसी तरह से स्वीकार करना चाहिए.

It's never too late to fight for the right cause or what you've experienced over the years! So much more to your story, @darensammy88. Like I said, it's in the game!! https://t.co/w7btmQ3cYf