अब किया धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में रन आउट होने से जुड़े बड़े मलाल का खुलासा

पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के रन आउट होना अभी भी करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को सालता है. और जब-जब यह तस्वीर उनकी नजरों के आगे से गुजरेगी, तब-तब इन चाहने वालों का मन दुखी होगा. और बता दें कि मन आज भी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)का भी दुखी है. और दुखी होने के साथ-साथ उन्हें मलाल है, जो हमेशा उनके दिल में बसा रहेगा. इस बात का खुलासा अब धोनी ने पहली बार किया है.

Hardik Pandya Opens Up On The Heartbreaking Run Out Of MS Dhoni In World Cup https://t.co/J0OYYZRuRWpic.twitter.com/Xc3stbeui7