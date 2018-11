भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के बीच रविवार को कोलकाता में खेले गए पहले टी20 (1st T20) मैच में मोहम्‍मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) को मैच की शुरुआत में घंटी बजाने की इजाजत देने पर मशहूर क्रिकेट गौतम गंभीर ने नाराजगी जताई है. गंभीर ने इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), प्रशासकों की समिति (CoA) और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) को आड़े हाथ लिया है. ईडन गार्डंस (Eden Gardens) सहित भारत के दूसरे क्रिकेट मैदानों में इंटरनेशनल मैच के पहले घंटी बजाकर (Ringing the bell) मैच की शुरुआत करने का चलन आम है. किसी पूर्व क्रिकेटर को यह सम्‍मान दिया जाता है. गंभीर की नाराजगी इस बात को लेकर है कि मैच फिक्सिंग के आरोप में एक समय प्रतिबंधित किए गए पूर्व क्रिकेटर को यह जिम्‍मेदारी दी गई.

India may have won today at Eden but I am sorry @bcci, CoA &CAB lost. Looks like the No Tolerance Policy against Corrupt takes a leave on Sundays! I know he was allowed to contest HCA polls but then this is shocking....The bell is ringing, hope the powers that be are listening. pic.twitter.com/0HKbp2Bs9r