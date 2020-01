खास बातें गेंदबाजी में जबर्दस्‍त प्रदर्शन कर रहे हैं हार‍िस रऊफ जश्‍न मनाते हुए गला काटने जैसा करते हैं एक्‍शन आलोचक बोले, उन्‍हें ऐसा जश्‍न मनाने के ल‍िए मना क‍िया जाए

Harris Rauf: पाक‍िस्‍तान के तेज गेंदबाज हार‍िस रऊफ (Harris Rauf)ब‍िग बैश लीग (Big Bash League)में अपने शानदार प्रदर्शन से क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के ल‍िए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. रऊफ ने गुरुवार को मेलबर्न स्‍टार की ओर से स‍िडनी थंडर (Melbourne Stars vs Sydney Thunder) के ख‍िलाफ मैच में जबर्दस्‍त प्रदर्शन क‍िया और 24 रन देकर तीन व‍िकेट हास‍िल क‍िए. यह उनकी गेंदबाजी का ही कमाल था क‍ि मेलबर्न की टीम व‍िपक्षी स‍िडनी थंडर्स को न‍िर्धार‍ित ओवरों में 7 व‍िकेट खोकर 142 के स्‍कोर पर रोकने में सफल हो गई. मेलबर्न स्‍टार्स की टीम ने 143 रन का टारगेट दो गेंद शेष रहते सात व‍िकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया. रऊफ (Harris Rauf)की बात करें तो वे टूर्नामेंट के तीन मैचों में अब तक 10 व‍िकेट ले चुके हैं. उनकी गेंदबाजी तो लोगों का द‍िल जीत रही है लेक‍िन व‍िकेट हास‍िल करने के बाद उनका जश्‍न मनाने का अंदाज ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा.

Presenting You The Highest Wicket Taker of Big Bash League.. HARIS RAUF



Matches- 03

Wickets- 10

Economy- 5.9 pic.twitter.com/fBZ29YRdXs — Asfand Abbasi???????? (@Asfi_Here) January 2, 2020

दरअसल, व‍िकेट हास‍िल करने के बाद रऊफ हवा में छलांग लगाते हैं और उसके बाद अपने हाथ को त‍िरछा करके गले के सामने से इस तरह ले जाते हैं मानो क‍िसी का गला रेत रहे हों (Haris Rauf's throat-slashing celebration). हार‍िस रउफ का जश्‍न मनाने का यह अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया. उन्‍होंने इसे लेकर कमेंट क‍िए हैं. एक फैन ने ल‍िखा-हर बार रऊफ जब भी व‍िकेट लेते हैं, गला काटने जैसी भावमंग‍िमा (Throat Cutting Gesture)बनाते हैं, मुझे नहीं लगता क‍ि हमें इसकी जरूरत है. आइए नजर डालते हैं रऊफ के जश्‍न मनाने के अंदाज पर कुछ लोगों के र‍िएक्‍शन पर..

I think you need to have a word with Haris Rauf The throat slashing action of his wicket celebration is totally inappropriate. You really don't want kids emulating this kind of behaviour — Laurinda Ottaway (@LaurindaRenee) January 2, 2020

Time for the @StarsBBL to instruct Harris Rauf to stop that ridiculous slitting the throat action when he takes a wicket. Not a good look. No I don't follow either team, just an interested follower of the game. #BBL09#FoxSports@FoxCricket — John R (@Johnwr69) January 2, 2020

Not sure we need the throat cutting gesture from Harris Rauf everytime he takes a wicket. Clearly a very good bowler but the post wicket antics are over the top. Who's with me? — Darryl Brohman (@therealbigmarn) January 2, 2020

That Rauf's a top bowler - but please tell me that's not a throat-slitting wicket celebration at the family-friendly Big Bash....#BBL09 — Adam Hawse (@AdamHawse) January 2, 2020

Haris Rauf is spectacular but he should change his celebration style.



Throat-slashing celebration should have no place in a cricket ground. Someone needs to guide this young lad. #TeamGreen#BBL#harisrauf#bigbash#celebration#BBL09pic.twitter.com/9ZzeqyTAMm — Sohail Khanzada (@SoheilKhanzada) January 2, 2020

मैच की बात करें तो स‍िडनी थंडर ने पहले बैट‍िंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 व‍िकेट खोकर 142 रन का स्‍कोर बनाया. एलेक्‍स रॉस ने सर्वाध‍िक 40 रनों का योगदान द‍िया. मेलबर्न स्‍टार्स के ल‍िए हार‍िस रऊफ ने तीन व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए. जवाब में न‍िक लार्क‍िन के 65 और मार्कस स्‍टोइन‍िस के 58 रनों की मदद से मेलबर्न स्‍टार्स ने टारगेट 19.4 ओवर में सात व‍िकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया.