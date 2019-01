हार्दिक पंड्या को एक और बड़ा झटका, दिग्गज कंपनी ने खत्म किया करार, 'बड़ा नुकसान'

विवादित कमेंट मामले में पहले ही से टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया (#INDvAUS, #INDvsAUS) के बीच दौरे से ही वापस भेजे जा चुके ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केए राहुल पर मैदान के बाहर भी मार पड़नी शुरू हो गई है. अब एक अग्रणी कंपनी जिलेट (Gillette drops Hardik Pandya) ने हार्दिक पंड्या के साथ अपना करार खत्म कर दिया है. और इससे हार्दिक पंड्या को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा. पिछले करीब दो साल के दौरान हार्दिक पटेल कंपनियों के बीच तेजी से ब्रांड के रूप में उभरते थे. और धीरे-धीरे उनके खाते में बड़े विज्ञापन जमा होना शुरू हो गए थे. लेकिन अब ताजा विवाद के बाद लग रहा है कि बाजार की दुनिया में भी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

Hardik Pandya and KL Rahul have both been suspended with immediate effect.



FULL STORYhttps://t.co/OkGmh05lxGpic.twitter.com/Sj2XIiIqKs