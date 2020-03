आईसीसी ने वर्ल्ड कप के हीरो जोगिंदर शर्मा को सराहा, कुछ ऐसे कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने शनिवार को साल 2007 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) की जमकर सराहना की है. जोगिंदर शर्मा ने टी20 विश्व कप के फाइऩल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर फेंका था. इसके बाद जोगिंदर इस जीत के बाद रातों-रात हीरो बन गए, लेकिन इसके बाद वह कभी भारत के लिए खेल ही नहीं पाए, जो अपने आप में आज भी एक सवाल बना हुआ है. वैस जोगिंदर शर्मा इन दिनों अलग वजह से हीरो बने हुए हैं. जोगिंदर अपने तरीके से कोरोनावायरस (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.

2007: #T20WorldCup hero

2020: Real world hero



In his post-cricket career as a policeman, India's Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.



