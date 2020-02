IND v BAN: कुछ ऐसे रवि शास्त्री एंड कंपनी रख रही है भारतीय जूनियरों पर नजर

पोचेफस्ट्रोम में भारत और बांग्लादेश के अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल (U19 CWC Final) पर भारतीय सीनियर टीम के कोच रवि शास्त्री, कोचिंग स्टॉफ सहित बाकी खिलाड़ी भी बारीकी से नजरें गड़ाए हुए हैं. खिताबी जीत तो अपनी जगह है ही, वहीं भविष्य के लिहाज से यशस्वी जयसवाल, कप्तान प्रियंक गर्ग सहित कुछ खिलाड़ी हैं, जिन पर कोचिंग स्टॉफ की नजरें लगी हुई हैं. दरअसल बात यह है कि बीसीसीआई की योजना आने वाले समय में कई युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की है. यही कारण है कि वर्तमान सीनियर स्टॉफ सिफ फाइनल ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही जूनियर विश्व कप के मैचों पर नजरें गड़ाए हुए है.

