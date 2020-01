Ind vs Aus 2nd ODI: भारत ने कंगारुओं को दूसरे वनडे में दी बड़े अंतर से मात

बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर भारत ने शुक्रवार को यहां सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच (Ind vs Aus 2nd ODI) में ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हरा दिया। भारत को पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेटों के करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब उसने दूसरा वनडे जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे रविवार को बेंगलुरू में खेला जाएगा. लोकेश राहुल को उनकी शानदारी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. भारत ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतकों की मदद से 50 ओवरों में छह विकेट पर 340 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया को 49.1 ओवरों में 304 रनों पर आलआउट कर 36 रनों से मैच जीत लिया. केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुन गया.

Clinical performance by #TeamIndia to beat Australia by 36 runs and level the series 1-1. Onto the decider in Bengaluru. #INDvAUS pic.twitter.com/H808C2tbot

इस मैदान पर भारत की तीन वनडे मैचों में यह पहली जीत है. भारत ने इससे पहले यहां दो वनडे खेले थे और दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा था. भारत से मिले 341 रनों के लक्ष्य पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और डेविड वार्नर (15) टीम के 20 रनों के स्कोर पर आउट हो गए. मेहमान टीम को दूसरा झटका 82 के स्कोर पर कप्तान एरॉन फिंच (33) के रूप में लगा. इसके बाद स्टीवन स्मिथ (98) और मार्नस लाबुशैन (46) ने तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी कर आस्ट्रेलिया को मजबूती दी.

लाबुशैन टीम के 178 के स्कोर पर जबकि एलेक्स कैरी (18) टीम के 220 के स्कोर पर आउट हो गए. कंगारुओं ने इसके एक रन बाद ही स्मिथ के रूप में अपना बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया. स्मिथ के आउट होते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम संकट में फंस गई और वह लक्ष्य से दूर होती चली गई. स्मिथ के करियर का यह 24वां अर्धशतक रहा.

इसके बाद मोहम्मद शमी ने इसके बाद 44वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर 259 रन के स्कोर पर एश्टन टर्नर (13) और पैट कमिंस (0) को आउट करके मेहमान टीम को हार की ओर धकेल दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम फिर 274 के स्कोर पर एश्टन एगर (25), 275 के स्कोर पर मिशेल स्टार्क (6) और 304 के स्कोर पर एडम जम्पा (6) का विकेट गंवाकर ऑलआउट हो गई. केन रिचर्डसन ने नाबाद 24 रन बनाए. भारत की ओर से शमी ने तीन और रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव तथा नवदीप सैनी ने दो-दो जबकि जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट चटकाए.

इससे पहले, भारत ने आस्ट्रेलिया के सामने 341 रनों का लक्ष्य रखा. मेजबान टीम ने अपने तीन बल्लेबाजों शिखर धवन (96), लोकेश राहुल (80) और विराट कोहली (78) के अर्धशतकों की मदद से 50 ओवरों में छह विकेट पर 340 रनों का विशाल बनाया. ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. धवन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े. लेकिन, तभी लेग स्पिनर एडम जाम्पा की गेंद 14वें ओवर में रोहित के पैड पर पड़ी और अंपायर ने उंगली उठा दी. रोहित ने 44 गेंदों पर 42 रन बनाए. रोहित आउट होने से पहले एक रिकार्ड अपने नाम करने में सफल रहे. वह सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं.

Two wickets in one Kuldeep Yadav over of Alex Carey and Steve Smith and we are right back into the game.@imkuldeep18 has unlocked another milestone as he gets to his 100 ODI wickets pic.twitter.com/ZSTWbxJJUi