IND vs AUS 3rd ODI: धोनी ने दिया युवा खिलाड़ियों को 'बड़ा चैलेंज', सुनील गावस्कर से छीन लिया 'खिताब'

मेलबर्न (Melbourne ODI) में ऑस्ट्रेलिया (#INDvAUS, #INDvsAUS) के खिलाफ तीसरे वनडे (3rd ODI) मेजबानों को सात विकेट से पटखनी देने और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार द्विपक्षीय सीरीज 2-1 से जीतने के बाद क्रिकेट पंडितों, मीडिया और फैंस के बीच सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की ही चर्चा है. और आखिर हो भी क्यों न. तीन मैचों में 193.00 के औसत से 193 रन बटोरने और दो मैचों में नॉटआउट लौटने का कारनामा माही ने तब किया है, जब अपने 38वें साल में चल रहे हैं. इसी प्रदर्शन ने माही को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिला दिया. और इसी के साथ ही उन्होंने युवा खिलाड़ियों को एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है.

India win in Melbourne to take the series 2-1!



MS Dhoni's 87*, his third consecutive half-century, and 61* from Kedar Jadhav lead the way as Australia's 230 is chased down for a seven wicket victory.#AUSvIND scorecard https://t.co/TnQ5ZSZFxQpic.twitter.com/NuMvUtbsMK