ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले में (India Vs Australia) विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरी है. दोनों देशों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट मैदान (MCG) पर खेला जा रहा है. दोनों टीमें इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. ऐसे में जो भी टीम मेलबर्न (Melbourne ODI) में जीतेगी करेगी, सीरीज पर उसका कब्‍जा हो जाएगा. एडिलेड वनडे में भारतीय टीम ने जिस तरह से 298 रन के स्‍कोर को चेज किया, उससे खिलाड़ि‍यों का आत्‍मविश्‍वास काफी बढ़ा है. ऐसे में भारतीय टीम मेलबर्न वनडे जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेगी. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कभी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीती है. इस प्रारूप में उसने ऑस्ट्रेलिया में 1985 में वर्ल्‍ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट चैम्पियनशिप ओर 2008 में सीबी सीरीज जीती थी. शुक्रवार को भारतीय टीम यदि जीती तो ऑस्‍ट्रेलिया में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज पर कब्‍जा जमाएगी. मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है.पांच ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 11 रन है. एलेक्‍स कैरी आउट हुए हैं. एरॉन फिंच 6 और उस्‍मान ख्‍वाजा बिना कोई रन बनाए क्रीज पर हैं.

पहले बैटिंग के लिए उतरी ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्‍वर कुमार ने की. पहले ओवर में केवल एक रन बना. दूसरे ओवर में शमी के खिलाफ एलेक्‍स कैरी ने पारी की पहली बाउंड्री लगाई. पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्‍वर ने टीम को पहली कामयाबी दिलाते हुए एलेक्‍स कैरी (5)को दूसरे स्लिप में कोहली से झिलवा दिया. कैरी की जगह ख्‍वाजा बैटिंग के लिए आए.पांच ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 11 रन था.

मैच के लिए भारत की प्‍लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए गए. सिराज की जगह हरफनमौला विजय शंकर, कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल और अंबाती रायुडू की जगह केदार जाधव को टीम में स्‍थान दिया गया . दूसरी ओर ऑस्‍ट्रेलिया ने जेसन बेहरेडोर्फ की जगह बिली स्‍टेनलेक और नाथन लियोन की जगह एडम जाम्‍पा को टीम में जगह दी है.दो गेंद फेंकने के बाद ही बारिश के कारण खेल रोक देना पड़ा था.मेलबर्न में भारत अगर तीसरा वनडे जीतता है तो 2018-19 के दौरे पर कोई भी सीरीज गंवाए बिना ऑस्‍ट्रेलिया दौरे का समापन करेगा. दोनों देशों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर रही जबकि टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. भारत की एकमात्र चिंता पांचवें गेंदबाजी विकल्प को लेकर है. वनडे सीरीज में अभी तक तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी प्रभावी रहे हैं जबकि स्पिनर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने बीच के ओवरों में मोर्चा संभाला. भारत ने सिडनी और एडिलेड में पांचवें विकल्प के रूप में तेज गेंदबाजों खलील अहमद और मोहम्मद सिराज को आजमाया लेकिन दोनों न केवल महंगे रहे बल्कि विकेट भी हासिल नहीं कर पाए.

भारत के लिहाज से अच्‍छी खबर दूसरे वनडे मैच में महेंद्र सिंह धोनी का अच्‍छा प्रदर्शन रहा. धोनी ने एडिलेड में 100 रन के स्‍ट्राइक रेट से नाबाद 55 रन बनाए और विजयी शॉट उन्‍हीं के बल्‍ले से निकला. धोनी ने पिछले दोनों मैचों में अर्धशतक बनाकर आलोचकों को जवाब दिया है. रिकॉर्ड के लिहाज से बात करें तोआस्ट्रेलिया ने एमसीजी पर भारत के खिलाफ 14 में से नौ वनडे जीते हैं.

