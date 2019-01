IND vs AUS 3rd ODI: 'कुछ ऐसे' धोनी ने मास्टरी ऑफ चेज में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया

माही के अंदाज कब और कैसे प्रकट होते हैं, उनके बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, और वह हैं खुद महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni). सीरीज के पहले मुकाबले में धीमी बल्लेबाजी को लेकर पूरी दुनिया धोनी की आलोचना कर कही थी. उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne ODI) में तीसरे वनडे (3rd ODI) में सीरीज खत्म होते-होते धोनी ने सारे सवालों को खत्म करते हुए बता दिया कि जब बात रनों का पीछा करने की आती है, तो उनका कोई जोड़ नहीं है. इस मामले में उनकी विराट कोहली (Virat Kohli) से लंबे समय से रेस चल रही है, लेकिन सीरीज खत्म के बाद धोनी ने साबित किया चेज के मास्टर तो वही हैं.

51 in Sydney

55* in Adelaide

87* in Melbourne@msdhoni is the Player of the Series! #AUSvINDpic.twitter.com/VBdzXt9MsE