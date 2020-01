Ind vs Aus 3rd ODI: इस वजह से भारतीय खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे India vs Australia 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले (Ind vs Aus 3rd ODI) में भारतीय खिलाड़ी हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे, तो एक बार स्टेडियम में जमा हजारों और टीवी पर देख रहे प्रशंसक हैरान रह गए.