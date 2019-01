IND vs AUS 3rd ODI:...तो रवींद्र जडेजा स्पेशल रिकॉर्ड के साथ कपिल और सचिन के क्लब में शामिल हो जाएंगे

मेलबर्न (एमसीसी, ) क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबान (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाला तीसरा (INDvsAUS3rdODI) और सीरीज का आखिरी वनडे (प्रिव्यू) (INDvAUS, INDvsAUS) मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो में तब्दील हो गया है. जो भी जीतेगा, वही सीरीज जीतेगा. बहरहाल, इस मैच के साथ ही कई रिकॉर्ड भी दांव पर लगे हुए हैं. कुछ रिकॉर्ड टीम के लिहाज से, तो कुछ निजी रिकॉर्ड हैं. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के लिए भी एमसीजी का मैदान बहुत ही यादगार साबित हो सकता है. बहुत ही खास रिकॉर्ड इस ऑलराउंडर का इंतजार कर रहा है. अब रवींद्र जडेजा इस भुना पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

What an Answer Ravindra Jadeja. But that same question again, what if Virat Kohli would have answered like that on social media ? It would have been one of the biggest issues in India at the moment. pic.twitter.com/NL6DxwdgtU