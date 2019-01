10 Year Challenge: रोहित शर्मा ने 'अलग ही अदा' के साथ स्वीकारा चैलेंज

सोशल मीडिया पर पिछले करीब दो दिन से #10yearchallange जोर-शोर से छाया हुआ है. आम से लेकर खास तक इस चैलेंज को स्वीकार रहे हैं. दरअसल इस चैलेंज के तहत लोग वर्तमान का और दस साल पहले का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. #10yearchallenge को शुरू हुए देर नहीं हुई, लेकिन एकदम से ही यह फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) सहित सारे प्लेटफॉर्म पर छा गया. अपनी टीम इंडिया के क्रिकेटरों ने भी इस चैलेंज को स्वीकारना शुरू कर दिया है. और सामने आए हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही वनडे में आतिशी शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा. हालांकि, रोहित शर्मा ने 10yearchallange को एक अलग ही अदा के साथ स्वीकारा है. और उम्मीद है कि बाकी क्रिकेयर या सेलीब्रिटयां भी शायद अब इसी अंदाज के साथ सामने आएं.

रोहित शर्मा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पर्यावरण के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं. ज्यादा दिन पहले नहीं, बल्कि दीपावली के ही मौके पर रोहित ने पर्यावरण और जानवरों के स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया था. और इस बार भी रोहित ने #10yearChallange का इस्तेमाल इसी मुद्दे के लिए किया है.

The only #10YearChallenge we should be worried about pic.twitter.com/Tph0EZUbsR