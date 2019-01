IND vs AUS 3rd ODI: धोनी को लेकर कोहली के 3 विराट बोल, दिया मैनेजमेंट के 'प्लान' का इशारा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में तीसरे वनडे के साथ ही सीरीज खत्म होते-होते पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अंदाज से सभी का दिल जीत लिया. भारतीय कप्तान विराट कोहली भी इसमें शामिल रहे, जिन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी का खास तौर पर जिक्र किया. इस दौरान कोहली ने धोनी के बारे में कई नहीं कई अहम बातें की. चलिए जान लीजिए कि कैप्टन कोहली के धोनी के बारे में. कोहली के नेतृत्व ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत ने टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज 2-1 से अपने खाते में जमा कीं.

Virat Kohli: As a team we are very happy for MS, that he is amongst the runs, people say a lot of things, as an individual we know that there is no one more committed to Indian cricket than MS Dhoni. #INDvAUSpic.twitter.com/RACGMuoX0O